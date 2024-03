Von Ronen Steinke

Es ist ein sehr klarer und auch einigermaßen scharfer Text, den Claudia Roth jetzt frisch in den Händen hält, die Kulturstaatsministerin von den Grünen. Sie hat diesen Text selbst bestellt. Zwei Jahre nach der Kunstschau Documenta 15, bei der staatlich geförderte Künstler allerlei Bilder von Juden mit Reißzähnen, Schweinsnasen und SS-Runen zeigten und so den Staat blamiert dastehen ließen, hat Roth jüngst den Verfassungsrechtler Christoph Möllers von der Berliner Humboldt-Universität gebeten, in einem Gutachten zu prüfen, was denn von den vielen Versuchen von Landeskulturministern zu halten sei, genau solche antisemitischen Ausfälle von Künstlern in Zukunft zu verhindern.