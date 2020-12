Der französische Schauspieler Claude Brasseur ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 84 Jahren gestorben, berichtet seine Agentur in Paris. Der aus einer traditionsreichen Schauspielerfamilie stammende Brasseur arbeitete für Film und Fernsehen, er wirkte in weit über hundert Filmen mit.

Einem großen Publikum wurde er als Vater von Sophie Marceau in in der Filmreihe "La Boum / Die Fete" bekannt. Zu seinen berühmten Rollen zählt auch der Bohemien in Jean-Luc Godards "Die Außenseiterbande" von 1964 - mit einer Café-Szene, in der er mit Anna Karina und Sami Frey spontan eine Tanzeinlage hinlegt, wurde er zu einer prägenden Figur der französischen Nouvelle Vague.

Claude Brasseur wurde 1936 als Claude Espinasse bei Paris geboren. Seine frühen Berufswünsche Fotograf und Journalist erfüllten sich nicht, dafür machte er eine Ausbildung am Pariser Konservatorium. In den Fünfzigerjahren hatte er zunächst am Theater Erfolg. Bald folgten Arbeiten für große Regisseure wie François Truffaut, Claude Sautet und mehrfach für Godard.

Brasseur hat mehrere Césars gewonnen, unter anderem 1980 als bester Schauspieler für "Der Polizeikrieg" und für die beste Nebenrolle in dem Kassenschlager "Ein Elefant irrt sich gewaltig" von 1976. Ein letzter großer Erfolg war 2015 "Frühstück bei Monsieur Henri", wo er als verbitterter Rentner noch einmal das Leben entdeckt.