Von Felix Stephan

In Mohamed Mbougar Sarrs Roman "Die geheimste Erinnerung der Menschen", der 2021 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, heißt es an einer Stelle, Literatur fange überhaupt erst dann an, wenn man nicht sagen könne, worum es in einem Buch geht. Und damit direkt zu "Kasse 19", dem zweiten Roman der englischen Schriftstellerin Claire-Louise Bennett, der seine Autorin im vergangenen Jahr auf nahezu sämtliche Bestenlisten befördert hat, die die englischsprachige Welt zu bieten hat.