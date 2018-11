23. November 2018, 19:11 Uhr Claire Foy im Interview "Lasst das Hässliche raus!"

"Tragen wir nicht alle eine sehr wütende Person in uns?" - Claire Foy spielt Lisbeth Salander im Thriller "Verschwörung".

Claire Foy, bekannt aus der Netflix-Serie "The Crown", spielt in "Verschwörung" die dunkle Rächerin Lisbeth Salander. Ein Gespräch über Angriffslust, Zumutungen und weibliche Selbstbehauptung.

Interview von Tobias Kniebe

Sie kommt aus einer scharfkantigen, kalten Cyberpunk-Welt, die Hackerin und Frauenrächerin Lisbeth Salander, Heldin der "Millennium"-Geschichten. Aus dieser Welt scheint auch die englische Schauspielerin Claire Foy zum Interview in Berlin hereinzuschneien. Die 34-Jährige, die Salander im neuen Film "Verschwörung" verkörpert, trägt weiße Sneaker, eine sehr auffällige, schwarzglitzernde PVC-Hose und ein buntes, gestricktes T-Shirt. Dann zieht sie die Beine hoch in den Ledersessel, der einsam im viel zu großen Raum steht, und in dieser Kuschelposition verschafft sie sich selbst ein wenig ...