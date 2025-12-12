Zum Hauptinhalt springen

Game Awards„Clair Obscur: Expedition 33“ ist Spiel des Jahres 2025

Lesezeit: 3 Min.

Der Preis für Jennifer English als Maelle war nur eine von vielen Auszeichnungen für „Clair Obscur: Expedition 33“ bei den Game Awards 2025.
Der Preis für Jennifer English als Maelle war nur eine von vielen Auszeichnungen für „Clair Obscur: Expedition 33“ bei den Game Awards 2025. (Foto: Sandfall Interactive)

Das Indie-Spiel gewinnt bei den Game Awards in neun Kategorien. Der Sieg ist auch ein Fingerzeig für eine ganze Branche.

Von Marie Gundlach

Es war ein Homerun mit Ansage. 13 Nominierungen, mehr als je zuvor in der Geschichte der Game Awards, hatte „Clair Obscur: Expedition 33“ abgeräumt. Und am Abend der Verleihung des wichtigsten Videospielpreises gab es als krönenden Abschluss eben auch den großen Titel: Spiel des Jahres 2025. Bei den Game Awards in Los Angeles setzte sich die Produktion von Sandall Interactive gegen fünf andere Titel durch - und räumte auch in acht anderen Kategorien ab.

