Game Awards„Clair Obscur: Expedition 33“ ist Spiel des Jahres 2025

Es war ein Homerun mit Ansage. 13 Nominierungen, mehr als je zuvor in der Geschichte der Game Awards, hatte „Clair Obscur: Expedition 33“ abgeräumt. Und am Abend der Verleihung des wichtigsten Videospielpreises gab es als krönenden Abschluss eben auch den großen Titel: Spiel des Jahres 2025. Bei den Game Awards in Los Angeles setzte sich die Produktion von Sandall Interactive gegen fünf andere Titel durch - und räumte auch in acht anderen Kategorien ab.