Videospiel des Jahres 2025Sie hatten nichts zu verlieren und haben alles gewonnen

Lesezeit: 3 Min.

Titeloptik von„ Clair Obscur: Expediton 33“ von Sandfall Interactive, nominiert zum Spiel des Jahres 2025.
Titeloptik von„ Clair Obscur: Expediton 33“ von Sandfall Interactive, nominiert zum Spiel des Jahres 2025. (Foto: Sandfall Interactive)

In „Clair Obscur: Expedition 33“ bricht eine Truppe Abenteurer zu einer Schicksalsmission auf. Das ist dramatisch, anspruchsvoll und herzzerreißend schön.

Von Marie Gundlach

Es ist das beste Videospiel des Jahres, da sind sich Experten und Videospielfans auf der ganzen Welt einig. Neun Auszeichnungen und 13 Nominierungen bei den „Game Awards“ 2025, gewissermaßen die Oscars der Videospielbranche. Unter anderem der Titel in der prestigeträchtigsten Kategorie „Game of the Year“. Und vor allem: Hunderttausende Stunden, die Spieler in der Welt von „Clair Obscur: Expedition 33“ schon verbracht haben. Was macht dieses Spiel so unglaublich gut?

