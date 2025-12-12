Es ist das beste Videospiel des Jahres, da sind sich Experten und Videospielfans auf der ganzen Welt einig. Neun Auszeichnungen und 13 Nominierungen bei den „Game Awards“ 2025, gewissermaßen die Oscars der Videospielbranche. Unter anderem der Titel in der prestigeträchtigsten Kategorie „Game of the Year“. Und vor allem: Hunderttausende Stunden, die Spieler in der Welt von „Clair Obscur: Expedition 33“ schon verbracht haben. Was macht dieses Spiel so unglaublich gut?