Wir werden leben, wenn wir uns in die Liebe hineinsteigern

City and Colour auf Tour

Glücklich verloren: Dallas Green alias "City and Colour" gibt in Köln ein fantastisches Konzert. Weitere Auftritte folgen. Ein Treffen.

Von Joachim Hentschel

Ein Jahr brauche er noch, dann sei die Reise vorbei, und er komme endlich zurück nach Hause, berichtet Dallas Green, der 43-jährige Mann aus Toronto, der seine Musik unter dem Künstlernamen City and Colour macht. "Astronaut" heißt der Song, eine galaktische Ballade, in der Gitarren wie Sternennebel durchs Bild driften und das Schlagzeug zum Höhepunkt in einen Meteoritenschauer gerät.