13. Mai 2019, 18:55 Uhr CineCoPro Award Hoch dotierter Preis beim Filmfest

Das Filmfest München vergibt in diesem Jahr - neben den etablierten Auszeichnungen - einen neuen, einzigartigen und hoch dotierten Preis: Der Gewinner des "CineCoPro Award" soll in einem kuratierten Wettbewerb ermittelt werden und 100 000 Euro erhalten. Laut Veranstalter konkurrieren bis zu zehn internationale Koproduktionen mit deutscher Beteiligung um den Preis, der zugleich eine neue eigenständige Programmsektion bildet. "Dieser großartige neue Preis, der höchstdotierte Preis für deutsche Koproduzenten überhaupt, gibt den Gewinnern einen ganz neuen Spielraum für künftige Filmprojekte. Wir sehen damit die Chance, deutsche Koproduktionen international zu stärken", sagte Festivalchefin Diana Iljine. Die Preisverleihung findet am 5. Juli statt, das Filmfest München beginnt am 27. Juni.