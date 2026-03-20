Der US- Schauspieler Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigt den Tod des Actionhelden auf Instagram. Er soll am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf Hawaii gestorben sein. Zuvor war er diese Woche in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den Umständen seines Todes will sich die Familie laut Instagram-Post nicht weiter äußern.

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Seine Hollywood-Karriere begann als Kampfsportlehrer für Stars wie Michael Landon und Steve McQueen, der ihn auch ermunterte, selbst zu schauspielern. Seinen ersten großen Auftritt hatte Norris 1972 als Gegner seines Freundes Bruce Lee im Kung-Fu-Klassiker „Die Todeskralle schlägt wieder zu“. Weitere Rollen spielte er in „Good Guys Wear Black“ (1977) und „Breaker! Breaker!“ (1976). In den Achtzigern war er der Star der Produktionsfirma Cannon Films in B-Movie-Serien wie „Missing in Action“ und „Delta Force“. Seine bekannteste Serienrolle spielte Norris in der Serie „Walker, Texas Ranger“ (1993–2001).

Der Schauspieler hatte erst vor wenigen Tagen seinen 86. Geburtstag gefeiert und zeigte sich zu diesem Anlass auch noch einmal auf seinen Social-Media-Kanälen. Ein Video zeigt ihn beim Boxen, versehen mit dem Zitat: „Ich werde nicht älter, ich steige ein Level auf.“