Interview von Harald Hordych und Joachim Käppner

Am Altweiberdonnerstag beginnt der Höhepunkt der Karnevalszeit: die kurze letzte Karnevalswoche, die am Aschermittwoch endet. In Köln wird beim Rosenmontagszug wie in den vergangenen Jahren mit mehr als einer Million Menschen gerechnet. Christoph Kuckelkorn ist seit 2017 der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, das für den Zug verantwortlich ist. Mehr als 30 000 Karnevalistinnen und Karnevalisten in 140 Vereinen sind hier organisiert. Kuckelkorn leitet das Festkomitee ehrenamtlich, beruflich setzt er die Familientradition fort und ist Chef eines der größten Kölner Bestattungsunternehmens, das die Beerdigungen von Willy Millowitsch und Guido Westerwelle organisierte. Kuckelkorn, 60, residiert im Haus des Kölner Karnevals, an den Wänden im Flur sind alle bisherigen Vorsitzenden in Öl und vollem Kostüm verewigt.