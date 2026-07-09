Nicht in einer Buchhandlung, nicht von einem Agenten, nicht auf Instagram hat man zum ersten Mal von ihr gehört, sondern nachts an der Bar in München: Dass mit dem Literaturbetrieb etwas nicht stimme, sagte der im Zapfen und Schreiben erfahrene Mensch hinterm Tresen, beweise doch schon, dass es hier mitten unter uns diese Schriftstellerin gebe, die seit 20 Jahren präzise, schmale, wunderbar recherchierte Romane schreibe, aber niemand nehme sie wahr.