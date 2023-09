Von Reinhard J. Brembeck

Jetzt ist es also raus: Christian Thielemann hat einen neuen Job, er wird der neue Musikchef der Berliner Staatsoper unter den Linden, als Nachfolger von Daniel Barenboim, der Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen nach 30 Jahren an diesem Haus demissionierte. Das gab jetzt Berlins neuer Kultursenator Joe Chialo (CDU) bekannt. Das Ganze ist keine Überraschung, denn genau mit dieser Entscheidung hatten viele Beobachter der Klassikszene gerechnet. Weil Barenboim Thielemann schon vor einem Jahr zu Hilfe rief, als er eine Asientournee und Richard Wagners Vierteiler "Der Ring des Nibelungen" absagen musste. Gerüchte wollten in der Folge wissen, dass sich sowohl die in der Lindenoper tätige Staatskapelle als auch Barenboim für Thielemann als Nachfolger ausgesprochen hätten. Jetzt aber ist es offiziell, dass er zur Staatsoper geht und der Jubel in Berlin groß. Doch ist er der richtige Mann für diesen Posten?