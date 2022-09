Von Nele Pollatschek

Wenn man sich mit Menschen unterhält, die exzellent in etwas sind, behaupten die manchmal, dass sich Qualität nicht daran misst, wie gut man an guten Tagen ist, wenn der Rasen akkurat geschnitten und der Steinway frisch gestimmt wurde, sondern daran, was man an den wirklich miesen Tagen noch zu leisten imstande ist. Wenn man Scheiße am Schuh hat, oder wenn man am Vortag in Amsterdam auftrat und die Nacht über auf Magic Mushrooms getrippt ist, während ein übermotivierter Chris Rock darauf bestand, enorm gut gelaunt zu sein. Wenn man die roten Augen kaum aufhalten kann, wenn man die Zigarette gerade nur aus der Hand legen kann, um die nächste anzuzünden, wenn man sich sowieso wie ein alter Hund fühlt, der ein bisschen zu häufig verprügelt wurde - auch, weil er auf den einen oder anderen Haufen im Wohnzimmer vielleicht hätte verzichten oder der einen oder anderen Transperson nicht hätte ans Bein pinkeln sollen.