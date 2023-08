Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth:"Völlig lächerlich"

"Sex and the City"-Star Chris Noth hat sein erstes Interview gegeben, seit er des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird. Er streitet die Vorwürfe mehrerer Frauen ab.

Von David Steinitz

Der amerikanische Schauspieler Chris Noth hat sich erstmals in einem Interview ausführlich zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen ihn geäußert. Der 68-Jährige, der als "Mr. Big" in der HBO-Serie "Sex and the City" berühmt wurde, streitet alle Anschuldigungen vehement ab. Im Gespräch mit USA Today sagte er, das einzige Vergehen, dessen er sich schuldig bekenne, sei Ehebruch gewesen: "Ich habe meine Frau betrogen, das ist schrecklich für sie und hinterlässt keinen guten Eindruck. Was das aber nicht ist, ist ein Verbrechen."