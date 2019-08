4. August 2019, 18:37 Uhr Choreografie Unerbittlich vorwärts

Bei der Tanzwerkstatt Europa denken Künstler und Zuschauer über den Tanz im digitalen Zeitalter nach. Die Gastspiele von Louise Lecavalier und Miet Warlop beweisen aber die unerlässliche Bedeutung leibhaftiger Bühnenpräsenz

Von Eva-Elisabeth Fischer

Die Vorstellungen allein sind es ja nicht. Den Löwenanteil der Tanzwerkstatt Europa nehmen immer noch die Workshops ein. Heuer befeuerten Vorträge an vier Tagen in Gestalt eines Symposions unter dem Motto "Bodies in Transition" die Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Tanz und dessen Perspektiven: Zum virtuellen Körper gesellt sich die noch unterentwickelte KI. Und da kommt dann doch wieder dem Bühnenspektakel die größte Bedeutung zu als körperlicher, emotionaler und im besten Fall unterhaltsamer Beweis möglicher und unmöglicher Thesen. Bis zur Halbzeit der Tanzwerkstatt waren es Fünfzig-bis Sechzigminüter, die, sehr knapp abendfüllend, in der Muffathalle, dem Schwere Reiter und dem Hoch X aufgeführt wurden. Für sich genommen etwas spärlich, wenn man bedenkt, dass bei Festivals üblicherweise deren zwei oder drei hintereinander an einem Tag programmiert sind. Dennoch: Die Aufführungen sind der leibhaftige Prüfstein, solange noch lebendige Tänzer auf der Bühne sind, zumindest teilweise, wie man das bei Claire Cunningham, einer tanzenden Frau mit Behinderung, und ihren in den Tanz integrierten Krücken hautnah auch schon im München erleben konnte.

Bei Barbara Matijevics und Giuseppe Chicos "Forecasting" ist der Körper der tanzenden Kroatin völlig intakt und dennoch arbeitet sie mit einer Prothese. Es ist ein Mac, auf dessen Monitor sich ihre Körperteile in Bewegung an der exakten Schnittstelle optisch fortsetzen. Dabei ist es ganz und gar nicht klar, ob der Arm auf dem Bildschirm, der sich so täuschend echt an den der Performerin anschließt, tatsächlich der ihre ist, denn für "Forecasting" haben Matijevic und Chico You-Tube-Amateurvideos montiert, die über die einfache Verlängerung des tanzenden Körpers im digitalen Medium weit hinausweisen. Sie fügen sich zu surrealen Traumbildsequenzen drastischer sexueller Fantasien - Dalí goes digital -, aber mit Humor. Mal ganz abgesehen davon, dass hier zum x-ten mal die sprechende Vagina, diesmal mit voluptuös geschminkten Lippen, zu Wort kommt.

Und letztlich ermüdet solch flüchtige Bilderflut und verkleinert sich zur Fleißarbeit, zum schnell verbrauchten Gimmick. Ähnlich ergeht es einem bei der kokett-schamlosen Selbstentblößung der Schweizer Performerin "Teresa Vittucci" als Online-Camgirl vor der Live-Kamera in der heimischen Wohnküche, ähemm, dem Bühnengeviert samt Fake-Facebook-Live-Chat. "Open it!" lautet die wollüstige Aufforderung eines geilen Betrachters, der gern das Innere ihrer nackten Scham sähe. Fürs reale Publikum dürfte klar sein: Man hört Teresa Vittucci lieber beim Singen zu als dass man ihr beim Onanieren zuschaut.

So recht betrachtet ist es das analoge Bühnengeschehen, das nachhaltige Bilder und Emotionen schafft. So wie "Ghost Writer and the Broken Hand Break" der Belgierin Miet Warlop. Zwei Männer und eine Frau kreiseln ununterbrochen, Derwischen gleich, in ihrem Lichtkreis um die eigene Achse. So weit, so alt. Aber sie kreiseln ungerührt weiter, recken ihre blau, gelb, rot bemalten Hände nach vorn, als man ihnen Instrumente reicht, Trommelstock, E-Gitarre und Trommel, die sie, begleitet von knallharten Bassbeats, im Drehen ihre Instrumente bedienen und hermetisch-poetische Texte dazu singen. Sie spielen, sie drehen, sie singen. Ihre Kraft ist die Bühnenpräsenz - und die Furcht, die sie endlich im Zuschauercarré schüren, als sie zunehmend Gefahr laufen, sich drehend aus ihren Kreisen zu kippen.

Louise Lecavalier, kanadischer Tanzsuperstar noch mit 60, weiß, wann's für sie kritisch wird. Wann sie ihre sehnige Turbo-Tanzmaschine anhalten muss für den Boxenstopp vor dem Ventilator und einen Schluck aus der Wasserflasche. Ihr neuestes Stück "So Blue" und damit Nachfolger ihres bei der letzten Tanzwerkstatt gezeigten "Battleground", ist eine Reihe von Miniaturen. Lecavalier beginnt mit rasend schnellen, aus der Hüfte generierten Moves, die sie den Hip-Hoppern abgeschaut und für sich selber dekonstruiert hat. Man staunt über ihre scheinbar wie elektrisch gezündeten, automatisch ausfahrenden Beine, ihre Hände im Kolibriflügel-Vibrato - und ja, auch den Headspin auf der Stelle, mit Richtung Boden schlängelnden Buddha-Armen. Unerbittlich vorwärts getrieben vom Rhythmus eiskalter Techno-Beats, hält Lecavalier auch die Spannung, wenn sie die Geschwindigkeit runterfährt. Und schon gar, wenn sie gegen Ende, skurril wie Kafkas Käfer, auf dem Rücken ihres baumlangen Partners balanciert. Der leider macht fürderhin in den gefälligen Duetten die nicht gerade glückliche Figur des dekorativen Eislaufprinzen. Schwamm drüber! Die Muffathalle tobt, und Louise lächelt selig.