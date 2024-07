Chic und Kool & the Gang in München: Warum Disco immer noch funktioniert, vor allem, wenn man keine Note daran ändert.

Von Andrian Kreye

Eine der beiden Antworten auf die Frage, warum das Doppelkonzert von Kool & the Gang und Nile Rogers & Chic am Freitag in München eine so rauschende Sommernacht wurde, ist, dass Disco nie der Soundtrack des Wandels war. Im Gegensatz zu Jazz, Rock und Hip-Hop war diese barocke Form des Soul der Soundtrack für einen Ist-Zustand des Glücks. Kulturgeschichtlich ist das einfach zu erklären, wenn man die Zeit zwischen dem Ende des Vietnamkrieges 1973 und den ersten Auswirkungen der Reagan-Jahre in den frühen Achtzigern um der Argumente willen als die Goldenen Jahre Amerikas betrachtet. Die Bürgerrechts- und Friedensbewegungen hatten sich durchgesetzt, Wohlstand und Teilhabe waren auch für Minderheiten keine leeren Versprechungen mehr, Gleichberechtigung immerhin ein gesellschaftlicher Status Quo. Das war alles unvollkommen und verwundbar, aber eine Zeitlang konnte man sich auch mal um gar nichts Sorgen machen. Oder wie Nile Rodgers und Chic das gleich zu Beginn in der Tollwood Musik Arena vor ungefähr fünftausend frenetisch Jubelnden formulierten: „Dance, dance, dance. Yowsah, yowsah, yowsah.“