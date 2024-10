Von Jörg Häntzschel

Wenn am 18. Januar das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz beginnt, parallel zu dem in Nova Gorica in Slowenien, wird die Stadt kaum wiederzukennen sein. Im zuletzt noch 250 000 Einwohner zählenden Chemnitz, das vor allem für seinen Karl-Marx-Kopf, seine Leere, seine katastrophale Bahn-Anbindung und seine Neonazi-Aufmärsche bekannt ist, wird ein Marathon der Festivals, Konzerte und Ausstellungen anheben, der Bewohner und Besucher bis zum Ende des Jahres in Atem halten wird. Noch für die hinterste Ecke der Stadt ist eine „Intervention“ geplant, noch die unscheinbarste Wand wird behängt, vielleicht mit Street-Art oder historischen Fotografien oder Strickkunst. Wochenenden ohne Festival – Lichtkunstfestival, Jugendfilmfestival oder, kein Witz, Betonfestival – wird es nicht geben. Liest man das 220-seitige Programm, das am Freitag vorgestellt wurde, kann einem schwindlig werden.