Moderator und Reporter Tobias Krell ist mit seinen „Checker Tobi“-Reportagen Pflichtprogramm für viele Kinder. Im Live-Interview auf dem Mindpop Festival in den Bavaria Studios in München, erklärt er, wie Wissensvermittlung für Kinder funktioniert und warum es dabei gar nicht so viel Unterschied zu Erwachsenen gibt.

Mindpop ist das neue Festival der Süddeutschen Zeitung. Es macht SZ-Journalismus zum Live-Erlebnis – mit Gästen und Inhalten, die redaktionell kuratiert sind. Auf dem Programm stehen die großen Fragen der Zeit, die kontrovers diskutierten Themen unseres Alltags und die Geschichten, die oft zwischen Newsfeed und To-do-Liste untergehen.

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