Von Andrian Kreye

Die digitale Welt neigt dazu, ihre technischen Fortschritte als historische Ereignisse zu feiern. Vergangene Woche zum Beispiel die Veröffentlichung des Chatbots Chat GPT vom Forschungsunternehmen Open AI. Das ist das bisher höchstentwickelte Computerprogramm, das eine menschliche Unterhaltung simulieren und auf Befehl Texte schreiben kann. "So wichtig wie die Erfindung des Internets selbst!", jubelte es im Netz. Und: "Die Zeitrechnung wird sich in die Zeit vor und nach Chat GPT teilen!" Ein Durchbruch auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) ist das Programm bestimmt. Die Selbstlernmethoden wurden verfeinert. Das Generieren von Antworten. Die Sprachausgabe auch. Nicht nur grammatikalisch, auch inhaltlich. Man hat streckenweise wirklich den Eindruck, man unterhält sich mit einem menschenähnlichen Wesen. Außerdem kann das Ding sehr unterhaltsam sein, was so einige Hemmschwellen abbaut.