Die Deutschen verbringen ihre Freizeit weniger „in klassischer Geselligkeit“, dafür aber noch häufiger in Chatrooms, hat die Studie „Freizeit-Monitor“ der British-American-Tobacco-Stiftung gerade herausgefunden. Weniger Menschen als zuvor haben in dieser Erhebung angegeben, dass es zu ihren regelmäßigen Aktivitäten gehöre, sich mit Freunden in einem Raum aufzuhalten.
Kommunikation im NetzNa klar! 👍
Warum geht es in Chats so viel herzlicher und enthusiastischer zu als in den Gesprächen, die man sonst so führt?
Von Felix Stephan
