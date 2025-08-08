Kommunikation im Netz Na klar! 👍 8. August 2025, 13:55 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Weil Zurückhaltung, Zwischentöne, Ironie in Chats eigentlich immer missverstanden werden, sind Emojis als kommunikative Krücken so beliebt. (Foto: Apple Emoji)

Warum geht es in Chats so viel herzlicher und enthusiastischer zu als in den Gesprächen, die man sonst so führt?

Von Felix Stephan

