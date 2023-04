Gastbeitrag von Julian Nida-Rümelin & Nathalie Weidenfeld

Die Welt, in der die Roboter agieren, ist eine kühle, rationale Welt. Eine Welt mit Raumschiffen, die mit metallener Oberfläche durch den Weltraum gleiten, worin Menschen beherrscht agieren. So sehen wir sie in Sci-Fi-Filmen. Man denke an die Serie "Star Trek", in der Menschen mit enganliegender und doch geschlechtsloser Kleidung durchs All fliegen, ihre Triebe beherrschend und stets um einen ruhigen und höflichen Austausch bemüht.