Während der Berlinale gibt es gute Partys, schlechte Partys, und es gibt den Filmempfang der Jungen Union. Dort war die britische Sängerin und Songschreiberinn Charlie xcx natürlich nicht zu Gast, zu ihr kommen wir in einem kurzen Moment. Bei der JU sprach Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (nicht einschlafen, Charlie xcx-Fans, es ist wirklich gleich soweit!) von einer „Berlinale des Aufbruchs“, und dass durch seine Weichenstellungen in der Filmförderung nun bald „neue Filme, viele Filme, große Filme“ entstehen würden.
Der Ruhm ist eine Bitch
Charlie xcx zeigt auf der Berlinale ihre Mockumentary „The Moment“. Eine höchstens zur Hälfte fiktive Tragikomödie über den Wahnsinn, der mit einer Karriere als Popstar einhergeht. Zusammenbrüche und viel zu viele Zigaretten inklusive.
Von David Steinitz
Berlinale:Angst essen Liebe auf
İlker Çatak erzählt in „Gelbe Briefe“ von einem türkischen Künstlerpaar, das von Erdoğans Regierung bedroht wird. Der Regisseur wünscht sich, dass der Film auch in der Türkei startet – und sorgt sich gleichzeitig um Konsequenzen für seine Darsteller.
