Zum Hauptinhalt springen

FilmDer Ruhm ist eine Bitch

Lesezeit: 4 Min.

Charlie xcx als Charlie xcx in „The Moment“: ein fiktiver Film mit relativ hohem Wahrheitsgehalt.
Charlie xcx als Charlie xcx in „The Moment“: ein fiktiver Film mit relativ hohem Wahrheitsgehalt. (Foto: Universal Pictures/dpa)

Charlie xcx zeigt auf der Berlinale ihre Mockumentary „The Moment“. Eine höchstens zur Hälfte fiktive Tragikomödie über den Wahnsinn, der mit einer Karriere als Popstar einhergeht. Zusammenbrüche und viel zu viele Zigaretten inklusive.

Von David Steinitz

Während der Berlinale gibt es gute Partys, schlechte Partys, und es gibt den Filmempfang der Jungen Union. Dort war die britische Sängerin und Songschreiberinn Charlie xcx natürlich nicht zu Gast, zu ihr kommen wir in einem kurzen Moment. Bei der JU sprach Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (nicht einschlafen, Charlie xcx-Fans, es ist wirklich gleich soweit!) von einer „Berlinale des Aufbruchs“, und dass durch seine Weichenstellungen in der Filmförderung nun bald „neue Filme, viele Filme, große Filme“ entstehen würden.

Zur SZ-Startseite

Berlinale
:Angst essen Liebe auf

İlker Çatak erzählt in „Gelbe Briefe“ von einem türkischen Künstlerpaar, das von Erdoğans Regierung bedroht wird. Der Regisseur wünscht sich, dass der Film auch in der Türkei startet – und sorgt sich gleichzeitig um Konsequenzen für seine Darsteller.

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite