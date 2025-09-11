Die Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten, Podcasters und Trump-Verbündeten Charlie Kirk war nicht nur ein politisches Attentat. Es war der Anschlag auf das Herz einer Debattenkultur, die in den USA den öffentlichen Diskurs für die digitalen Medien aufbereitet und dabei den Meinungskorridor weit nach rechts verschoben hat. Ausgerechnet auf dem Campus der Utah Valley University vollzog sich der Mord vor aller Augen, einer jener Institutionen höherer Bildung, die Kirk immer wieder als Brutstätten linken Denkens verteufelte.
Attentat auf Charlie KirkDer Debattenkönig
Lesezeit: 5 Min.
Wer war Charlie Kirk, der rechte Influencer, Netzwerker, Jugendorganisator und Trump-Vertraute, der auf dem Campus der Utah Valley University erschossen wurde? Seine Positionen waren extrem, aber er glaubte an die Kraft von Argumenten.
Von Philipp Bovermann und Andrian Kreye
