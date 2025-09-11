Zum Hauptinhalt springen

Attentat auf Charlie KirkDer Debattenkönig

Lesezeit: 5 Min.

Charlie Kirk während einer Rede im T-Shirt, das Donald Trump kurz nach dem versuchten Attentat zeigt.
Charlie Kirk während einer Rede im T-Shirt, das Donald Trump kurz nach dem versuchten Attentat zeigt. (Foto: Cheney Orr/REUTERS)

Wer war Charlie Kirk, der rechte Influencer, Netzwerker, Jugendorganisator und Trump-Vertraute, der auf dem Campus der Utah Valley University erschossen wurde? Seine Positionen waren extrem, aber er glaubte an die Kraft von Argumenten.

Von Philipp Bovermann und Andrian Kreye

Die Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten, Podcasters und Trump-Verbündeten Charlie Kirk war nicht nur ein politisches Attentat. Es war der Anschlag auf das Herz einer Debattenkultur, die in den USA den öffentlichen Diskurs für die digitalen Medien aufbereitet und dabei den Meinungskorridor weit nach rechts verschoben hat. Ausgerechnet auf dem Campus der Utah Valley University vollzog sich der Mord vor aller Augen, einer jener Institutionen höherer Bildung, die Kirk immer wieder als Brutstätten linken Denkens verteufelte.

Zur SZ-Startseite

US-Wahlkampf
:Das zweifelhafte Geschäft der politischen Influencer in den USA

Tucker Carlson und andere Meinungsmacher bekommen viel Geld, um im US-Wahlkampf Stimmung zu machen. Journalistische Standards gibt es dabei kaum. Dafür sollen manche über Umwege aus Russland bezahlt worden sein.

SZ PlusVon Jürgen Schmieder

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite