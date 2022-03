"Zerstöre ich hier gerade, was ich mir all die Jahre aufgebaut habe?"

"Zerstöre ich hier gerade, was ich mir all die Jahre aufgebaut habe?", fragt sich die Sängerin Charli XCX.

Von Timo Posselt

Fährt sie damit eigentlich gerade vor die Wand? Die Frage nagt an Charli XCX, bevor sie im Gespräch überhaupt erst aufkommt. Das ist zu spüren in den Minuten, in denen sie ihre Antworten diktiert. Video-Call aus Los Angeles, ohne Bild, aber ihre Stimme transportiert dieselbe getriebene Entschlossenheit, die sie auch als Künstlerin auszeichnet. Die Frage also: "Zerstöre ich hier gerade, was ich mir all die Jahre aufgebaut habe?" Sie hält inne. Und antwortet: "Ich weiß es nicht."