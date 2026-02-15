Während der Berlinale gibt es gute Partys, schlechte Partys, und es gibt den Filmempfang der Jungen Union. Dort war die britische Sängerin und Songschreiberinn Charli xcx natürlich nicht zu Gast, zu ihr kommen wir in einem kurzen Moment. Bei der JU sprach Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (nicht einschlafen, Charli xcx-Fans, es ist wirklich gleich soweit!) von einer „Berlinale des Aufbruchs“, und dass durch seine Weichenstellungen in der Filmförderung nun bald „neue Filme, viele Filme, große Filme“ entstehen würden.