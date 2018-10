25. Oktober 2018, 20:27 Uhr "Champignol wider Willen" in Berlin Sex wollen sie alle

Meta-Theater der Posen und Klischees – jede Pointe bestätigt eine Gewissheit: So sind sie, die Männer und die Frauen.

Herbert Fritsch inszeniert an der Berliner Schaubühne Feydeaus Komödie "Champignol wider Willen". Das Ensemble agiert routiniert bis grandios.

Von Mounia Meiborg

Beim Militär wie beim Seitensprung gilt bekanntlich: Tarnung ist alles. Olivgrüne, braune und schwarze Flecken bedecken die Bühne. Flecktarnmuster, wie es die Bundeswehr benutzt. Und wie es in einem bourgeoisen Pariser Haushalt nicht auffälliger sein könnte. Denn mit der Tarnung ist das so eine Sache: Je dringender man verschwinden will, desto sichtbarer wird man.

Das ist in etwa das Grundprinzip von "Champignol wider Willen", es setzt die Handlung in Gang und schraubt sie in immer neue Höhen. Weil Tugendhaftigkeit ...