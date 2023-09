Gastbeitrag von Micky Beisenherz

Ein Leitmotiv moderner Kommunikation in identitätssensiblen Zeiten ist, dass möglichst alle mitgemeint sind. Die CDU, für Nuancen zuletzt so bekannt wie Rubiales für Einvernehmlichkeit, erklomm in dieser Woche neue Höhen in Sachen politischer Kommunikation - als sich nämlich die 80 000 Einwohner meiner geliebten Heimatstadt Castrop-Rauxel mitgemeint fühlten. Immerhin prangt von nun an auf dem neuen Logo der Partei die Castroper Europahalle in schwarz-rot-goldenen Balken. So sieht es mindestens für die aus, die schon mal die Castroper Europahalle gesehen haben, und zwar eindeutig.