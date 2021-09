Von Willi Winkler

Der Guide, der um Himmels willen nicht als Führer bezeichnet werden will, schwärmt vor seiner Tour durch den Bunker von Franz Josef Strauß: Das sei noch ein Kerl gewesen, und viel habe er für die Menschen in der damaligen DDR getan. Ob er damit den berüchtigten Milliardenkredit meint, der der CSU die Republikaner eintrug und Erich Honecker das Überleben für wenigstens drei weitere schlechte Jahre sicherte, wird aus der Liebeserklärung nicht sofort deutlich. Honecker nicht, aber die Bezirksleitung der SED in Suhl hätte in diesem Bunker einen Atom- oder Chemieangriff ein paar Stunden oder vielleicht sogar Wochen überleben können. Getarnt unter einem Stasi-Ferienlager wurden hier auf dem Rennsteig, bei einem Ort mit dem schönen Namen Allzunah, Ende der Achtzigerjahre etliche Zehntausend Tonnen Stahlbeton verbaut und mit den damals modernsten Robotron-Rechnern und Notnahrung für 21 Tage ausstaffiert.