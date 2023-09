Von Gerhard Matzig

Der neue Werbeclip der CDU erinnert nicht nur an Adenauer, Kohl und Merkel. Das etwa 50 Sekunden lange Video "Unser starkes Zeichen", das am Dienstag vorgestellt wurde und außer für ein neues Partei-Design für viral ausgreifende Heiterkeit im Netz sorgt, erinnert auch an den speziellen Humor der Siebzigerjahre-Unterhaltungsshow "Am laufenden Band".