Ein Häuschen, irgendwo weit draußen, mit Rissen in der Holztür, kaputten Tapeten, an denen die Mäuse nagen, pfeifenden Rohren und einem handgroßen Loch in der Decke, durch das man den Nachthimmel sehen kann. Das mag für manche, die eher auf den Luxus eines Vier-Sterne-Hotels setzen, geradezu wie ein Albtraum klingen. Im Song "Midnight Blue" von Balloon Pilot scheint diese Szenerie dagegen als eine Art von Utopie auf. Als ein Bild für Heimat und Geborgenheit, und entsprechend wohlig-melancholisch klingt auch die Musik dazu. Mit gezupfter Gitarre und der hohen, warmen Stimme von Sänger und Songwriter Matze Brustmann. Aber: Die Alltagssorgen werden wieder kommen, heißt es ebenfalls in dem Lied, wenn beim Chorus die E-Gitarre und das Schlagzeug lauter aufbrausen.

Zu hören ist "Midnight Blue" auf dem neuen Balloon-Pilot-Album "Blankets", das an diesem Freitag beim Münchner Label Millaphon Records erscheint. Es ist das dritte der in und um München herum sowie in Berlin und Cottbus ansässigen Indiepop-Band, die 2007 gegründet wurde, deren Wurzeln aber bis in die frühen Neunziger zurückreichen. Das heißt bis hin zur gemeinsamen Zeit am Geretsrieder Gymnasium, ersten Gehversuchen von Matze Brustmann und Tobias Haberl (Keyboard) in der Punk-Band VIP, zu der bald Brustmanns Cousin Benny Schäfer (Bass) und Tobias' Bruder Andi Haberl (Schlagzeug) stießen, die parallel dazu bereits das Jazz-Trio Bab gegründet hatten. Mit dem Einstieg des Gitarristen Christian Radojewski wurde die Band 1999 in Los Burritos umbenannt und nach zwei Alben mit groovigem Indie-Party-Sound dann in Balloon Pilot.

Detailansicht öffnen Gefühl für Natur: Matze Brustmann ist neben seinem Job als Musiker auch einer der besten deutschen Wildwasserpaddler und Kajak-Coach. (Foto: Michael Neumann)

Die Besetzung ist auch heute noch im Grunde genommen die gleiche. Nur werden Andi Haberl und Benny Schäfer teilweise live oder im Studio durch Peter Gall oder Jacob Foord ersetzt. Weil Haberl nicht nur in Berlin lebt, sondern als gefragter Pop- und Jazz-Schlagzeuger unter anderen auch bei The Notwist, Johannes Enders oder dem Andromeda Mega Express Orchestra trommelt. Benny Schäfer wiederum ist als Bassist unter anderen bei max.bab, dem Alien Ensemble oder Dreiviertelblut aktiv. Auch der im oberbayerischen Münsing lebende Songwriter und Band-Chef Matze Brustmann ist viel unterwegs, aber weniger als Musiker, sondern als einer der besten deutschen Wildwasserpaddler und als Kajak-Coach. Die dabei gemachten Erfahrungen sind auch schon wiederholt in die Songtexte eingeflossen.

Ein Beispiel auf "Blankets" dafür ist das balladeske "What Happened", das in dem Fall von einem tragischen Ereignis erzählt. Nämlich dem Tod des eigenen Cousins, der mit nur 21 Jahren bei einer gemeinsamen Wildwasser-Fahrt ums Leben kam. Als eine Art Gegenstück dazu könnte man das ebenfalls sehr ruhig gehaltene "You'll Be A Part Of Mine" sehen, das Brustmann für seine einjährige Tochter geschrieben hat. "Light Headed" handelt als einziger gezielt politischer Text von den "Trumps dieser Welt, die momentan überall wie die Pilze aus dem Boden sprießen", wie der Musiker erzählt. Und "Your Eyes" ist ein einfühlsamer Love-Song, bei dem Brustmanns Stimme wie auch schon früher stark an Elliott Smith erinnert. In Stücken wie "Midnight Blue" gibt es Beatles-artige Chöre. Für andere der zehn wunderbaren Songs könnte man neuere Folkpop-Entwürfe wie Grizzly Bear oder Bon Iver als Referenzen nennen.

Um noch mal auf das Häuschen im Wald zurückzukommen: In einem solchen, aber ohne Risse oder Löcher, wurde "Blankets" gemeinsam mit Nico Sierig als Produzent und Mitmusiker (Synthesizer und Geige) und Evi Keglmaier als Gastmusikerin (Geige und Bratsche) innerhalb von neun Tagen tatsächlich aufgenommen. Und zwar in der "Alten Schmiede", die Till Hofmann, Chef von Millaphon, Eulenspiegel Concerts, Lustspielhaus und vielem mehr, in Sankt Oswald-Riedlhütte im Bayerischen Wald als Veranstaltungs-, Party- und Proberaum betreibt. Dort werden Balloon Pilot ihre neues, rundum gelungenes und man darf sagen: bisher bestes Album am 11. Februar live präsentieren (Pocherstraße 2), nachdem das ursprünglich für den Dezember geplante Release-Konzert ausgefallen ist. Am Tag darauf sind die musikalischen Ballonfahrer (in Trio-Besetzung) im Münchner Vereinsheim zu erleben sowie zuvor am 24. Januar im Gymnasium Neubiberg (Cramer-Klett-Straße 11) und am 25. Januar im Café Weinmüller (Hauptstraße 24) in Siegsdorf.

Balloon Pilot: Blankets (Millaphon Records), live am 12. Februar im Münchner Vereinsheim (Occamstr. 8) und an weiteren Orten und Terminen