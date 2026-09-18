Catherine Ringer ist gestorben. Sie war ein Teil des legendären französischen Punkrock-Duos „Les Rita Mitsouko“ (dessen Namen sich von einer Stripperin und einem Guerlain-Parfüm ableitete). In Deutschland ist vor allem ihr größter Hit „Marcia Baïla“ bekannt, der seit Mitte der Achtzigerjahre auf Partys hoch- und runterläuft. Erklingt er, stürmen selbst Leute die Tanzfläche, die sonst eigentlich eher nicht tanzen, weil er etwas so Durchgeknalltes hat, dass sich eigentlich jeder dazu zu tanzen traut. Ob wohl alle immer wussten, wozu sie da tanzen?