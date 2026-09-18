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PopWie etwas Unmögliches

Lesezeit: 5 Min.

Catherine Ringer 2023 vor einem Kunstwerk ihres Vaters, des Malers Sam Ringer.
Catherine Ringer 2023 vor einem Kunstwerk ihres Vaters, des Malers Sam Ringer.
JOEL SAGET/AFP

Jetzt ist noch weniger Punk auf der Welt: vor ein paar Tagen starb Catherine Ringer, einst Sängerin der französischen Band „Les Rita Mitsouko“, eine große unerschrockene Musikerin an Krebs. Eine nachgerufene Liebeserklärung.

Von Johanna Adorján

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Catherine Ringer ist gestorben. Sie war ein Teil des legendären französischen Punkrock-Duos „Les Rita Mitsouko“ (dessen Namen sich von einer Stripperin und einem Guerlain-Parfüm ableitete). In Deutschland ist vor allem ihr größter Hit „Marcia Baïla“ bekannt, der seit Mitte der Achtzigerjahre auf Partys hoch- und runterläuft. Erklingt er, stürmen selbst Leute die Tanzfläche, die sonst eigentlich eher nicht tanzen, weil er etwas so Durchgeknalltes hat, dass sich eigentlich jeder dazu zu tanzen traut. Ob wohl alle immer wussten, wozu sie da tanzen?

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