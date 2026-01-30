Zum Hauptinhalt springen

Catherine O'HaraSie zeigte die Erwachsenen in ihrer ganzen erwachsenen Lächerlichkeit

Lesezeit: 3 Min.

„Ich glaube, jeder Mensch ist lustig“, sagte O'Hara. „Nur leider treibt das Leben manchen den Humor wieder aus.
Sie war die Mutter in „Kevin – Allein zu Haus“ - und auch sonst eine Naturgewalt in Sachen Comedy. Die großartige Schauspielerin Catherine O'Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Von David Steinitz

Macaulay Culkin würde immer noch „Mama“ zu ihr sagen, scherzte Catherine O'Hara gern in Interviews. Der Kinderstar, der mittlerweile auch schon Mitte 40 ist, spielte ihren Sohn in den Komödien-Riesenhits „Kevin – Allein zu Haus“ (1990) und „Kevin – Allein in New York“ (1992). Als Culkin vor drei Jahren in Hollywood mit einem Stern auf dem legendären „Walk of Fame“ geehrt wurde, hielt seine Film-Mutter eine Rede, die ihn zu Tränen rührte.

