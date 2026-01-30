Macaulay Culkin würde immer noch „Mama“ zu ihr sagen, scherzte Catherine O'Hara gern in Interviews. Der Kinderstar, der mittlerweile auch schon Mitte 40 ist, spielte ihren Sohn in den Komödien-Riesenhits „Kevin – Allein zu Haus“ (1990) und „Kevin – Allein in New York“ (1992). Als Culkin vor drei Jahren in Hollywood mit einem Stern auf dem legendären „Walk of Fame“ geehrt wurde, hielt seine Film-Mutter eine Rede, die ihn zu Tränen rührte.