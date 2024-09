Von Gerhard Matzig

Klar, man kann sich auch an den „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini“ erinnern. Gern sogar. Oder an das Lied „Ein Schiff wird kommen“, an „Tschau, tschau Bambina“. An „Ganz Paris träumt von der Liebe“. Aber, und das mag sehr persönlich sein (aber ist es das nicht immer, der Trost, eine persönliche Angelegenheit?): Die traurige Nachricht vom Tod der 93 Jahre alten Sängerin und Tänzerin Caterina Valente, die am Montag in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben ist, kontert man am besten mit einem Bild, das man im Kopf hat. Und das doch ein anderes Bild als das bekannte Valente-Bild ist. Es ist ein Bild vom Glück, von Aufbruch, Reise und Erwartung. Erstaunlicherweise ist es kein Bild vom Schlager, sondern eines vom Jazz.