"King of a Land" von Yusuf/Cat Stevens:Meine Güte

"King of a Land" von Yusuf/Cat Stevens

Cat Stevens, auch bekannt als Yusuf, bei einem Konzert in der Zitadelle Spandau.

Von Juliane Liebert

Cat Stevens ist einer der wenigen Popstars, der zwei kriminell grässliche Songs aufgenommen, aber zugleich einen der schönsten aller Zeiten geschrieben hat. Für seine Coverversionen von "Morning Has Broken" und "Father And Son" gehört er seit Dekaden zu lebenslanger Kerkerhaft bei Wasser und Brot verurteilt, weil es sich um hirnzersetzende Kitschohrwürmer handelt, die nicht einmal durch den schlechtesten Straßenmusiker an Würde gewinnen.