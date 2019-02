3. Februar 2019, 18:48 Uhr Castingaufruf Gärtnerplatztheater sucht Statisten

Liebe, Eifersucht und ganz große Gefühle sind die Zutaten, mit denen Giacomo Puccini sein Publikum seit jeher zu Tränen rührt. Seine 1896 uraufgeführte Oper "La Bohème" feiert am 28. März Premiere im Staatstheater am Gärtnerplatz. Die musikalische Leitung hat Chefdirigent Anthony Bramall, Regie führt Bernd Mottl. Für die Produktion gesucht werden junge und jung gebliebene Frauen und Männer für das Bohème`sche Szenelokal und ein Herr, der einen strippenden Weihnachtsmann darstellt. Interessenten sollten sich zum Casting am 11. Februar, 16 Uhr, auf der Probebühne 1 einfinden; Treffpunkt ist der Bühneneingang des Theaters in der Klenzestraße 35. Während der Probenzeiten, die direkt ab 11. Februar im Anschluss an das Casting beginnen, wird zeitliche Verfügbarkeit und Flexibilität erwartet.