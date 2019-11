Das Staatstheater am Gärtnerplatz sucht für die Wiederaufnahme des Musicals "Priscilla - Königin der Wüste" einen sieben bis elf Jahre alten Jungen, der die Rolle des achtjährigen Benji übernehmen will. Sie beinhaltet mehrere Auftritte, darunter einige mit Dialog sowie den Song "Always On My Mind" von Elvis Presley. Bewerbungen bis 24. November an elena.reumann@gaertnerplatztheater.de.