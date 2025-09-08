Zum Hauptinhalt springen

Debatte„Ein rechter Scheißdreck war’s“

Lesezeit: 5 Min.

Ulf Poschardts „Shitbürgertum“ ist jetzt in einfacher Sprache erschienen, Caroline Wahls „Die Assistentin“ steht kurz nach Veröffentlichung bereits auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste.
Ulf Poschardts „Shitbürgertum“ ist jetzt in einfacher Sprache erschienen, Caroline Wahls „Die Assistentin“ steht kurz nach Veröffentlichung bereits auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste. (Foto: Kay Nietfeld/dpa/Gerald Matzka/Getty Images/Constantin Film)

Im Reden über Kultur hat sich eine pseudocoole Verkniffenheit durchgesetzt – um ja nicht elitär rüberzukommen. Ein paar wenig zimperliche Gedanken anlässlich der Bucherscheinungen von Caroline Wahl und Ulf Poschardt.

Von Philipp Bovermann

Helmut Dietl, die Älteren erinnern sich: die wunderbare Szene, als der „Monaco Franze“ einem Kulturbürger beim Abendessen die gerade besuchte Aufführung in schönstem Münchnerisch verreißt. „Ein rechter Scheißdreck war’s! Altmodisch bis provinziell war’s! Des war’s!“ Der Kulturbürger im Smoking steht auf. Was ihm, der sich für solche Dinge gar nicht interessiere, so zu reden einfalle? Einen „herrlichen, unvergesslichen Abend“ habe man gesehen. „Ein einmaliges Kunsterlebnis“ sei das gewesen.

