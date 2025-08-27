Zum Hauptinhalt springen

Caroline WahlDie junge Frau und der fiese Chef

Lesezeit: 6 Min.

Caroline Wahl, 30, wurde mit „22 Bahnen“ und „Windstärke 17“ zur Bestseller-Autorin.
Caroline Wahl, 30, wurde mit „22 Bahnen“ und „Windstärke 17“ zur Bestseller-Autorin. (Foto: Friederike Wetzels)

In ihrem neuen, extrem smarten Roman „Die Assistentin“ erzählt Caroline Wahl von einem betreuungsintensiven Verlagsleiter. Aber vor allem von ihrer Heldin, die keine Lust hat, ihm zu dienen.

Von Marie Schmidt

Dieses Buch ist für zwei Gruppen von Menschen besonders gemacht. Zum einen für alle, die schon mal nachts hochgeschreckt sind und Formulierungen im Kopf gewälzt haben, die sie ihrem Chef entgegenhalten müssten. Für alle, die sich schon mal gefragt haben, ob dieses Lidzucken, die ständigen Rückenschmerzen und das Heulen in der S-Bahn zur Arbeit noch normaler Stress sind. Also für sehr viele Menschen.

