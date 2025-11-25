Zum Hauptinhalt springen

Rede zum Geschwister-Scholl-PreisAuch heute dürfen wir nicht warten

Lesezeit: 6 Min.

„Das Kapitel des Nationalsozialismus ist beendet. Wir erinnern uns an ihn, damit ein ähnliches Unheil nie wieder geschehen wird. Aber es kann wieder geschehen“: Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey.
„Das Kapitel des Nationalsozialismus ist beendet. Wir erinnern uns an ihn, damit ein ähnliches Unheil nie wieder geschehen wird. Aber es kann wieder geschehen“: Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey. (Foto: Jürgen Bauer/Suhrkamp Verlag)

Die Demokratie befindet sich in einer ihrer tiefsten Krisen: Der Glaube an ihre Effektivität schwindet, ihre Feinde sind im Aufwind. Doch eine Umkehr ist möglich – das ist das Vermächtnis der Geschwister Scholl.

Gastbeitrag von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey

Eine Partei, die zumindest in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt, liegt in Umfragen auf Bundesebene derzeit bei 26 Prozent. Die AfD ist damit momentan die stärkste Partei. Verdunkelt sich der Horizont der Demokratie erneut?

Zur SZ-Startseite

Rechtspopulismus
:„Viele Befragte sind auf dem Weg zum Faschismus“

Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey beschreiben in ihrem neuen gemeinsamen Buch „Zerstörungslust“ eine Gefahr, die sie für größer halten als den Rechtspopulismus. Aber muss es immer gleich das ganz große rhetorische Besteck sein?

SZ PlusInterview von Andreas Tobler und Sandro Benini

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite