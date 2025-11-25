Eine Partei, die zumindest in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt, liegt in Umfragen auf Bundesebene derzeit bei 26 Prozent. Die AfD ist damit momentan die stärkste Partei. Verdunkelt sich der Horizont der Demokratie erneut?
Rede zum Geschwister-Scholl-PreisAuch heute dürfen wir nicht warten
Die Demokratie befindet sich in einer ihrer tiefsten Krisen: Der Glaube an ihre Effektivität schwindet, ihre Feinde sind im Aufwind. Doch eine Umkehr ist möglich – das ist das Vermächtnis der Geschwister Scholl.
Gastbeitrag von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey
