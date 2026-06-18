Auch die Wissenschaftsgeschichte hat ihre Entführungsfälle. Einer der spektakulärsten fand in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts statt, als der italienische Historiker Carlo Ginzburg in seinem Aufsatz „Spurensicherung“ dem Kriminalroman des 19. Jahrhunderts seinen Helden, den Detektiv, entführte. Das Opfer konnte gerade noch seine Lupe einstecken, da war es auch schon gefesselt, eine dunkle Binde bedeckte seine scharfen Augen. Als ihm die wieder abgenommen wurde, rieb sich Sherlock Holmes verdutzt die Augen. Er befand sich in einer Geschichtswerkstatt.