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NachrufEin Mann der Fährten und Spuren

Lesezeit: 3 Min.

Carlo Ginzburg beharrte auf der Beweispflicht des Historikers.
Carlo Ginzburg beharrte auf der Beweispflicht des Historikers. IMAGO/Roberto Gandola/opale.photo

Er brachte die Methode der detektivischen Genauigkeit in die Geschichtswissenschaft. Zum Tod des italienischen Historikers Carlo Ginzburg.

Von Lothar Müller

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Auch die Wissenschaftsgeschichte hat ihre Entführungsfälle. Einer der spektakulärsten fand in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts statt, als der italienische Historiker Carlo Ginzburg in seinem Aufsatz „Spurensicherung“ dem Kriminalroman des 19. Jahrhunderts seinen Helden, den Detektiv, entführte. Das Opfer konnte gerade noch seine Lupe einstecken, da war es auch schon gefesselt, eine dunkle Binde bedeckte seine scharfen Augen. Als ihm die wieder abgenommen wurde, rieb sich Sherlock Holmes verdutzt die Augen. Er befand sich in einer Geschichtswerkstatt.

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