Von David Steinitz

Am härtesten waren die ersten beiden "Rocky"-Filme, erinnerte sich Carl Weathers. Um die Kampfszenen im Boxring so realistisch wie möglich hinzubekommen, wurde acht bis zehn Stunden pro Tag gedreht und geboxt, acht Tage am Stück, ohne Pause. "Das laugt dich komplett aus, dein Körper wird heiß und kalt, heiß und kalt, heiß und kalt, und das ist natürlich genau der Moment, in dem du dich verletzt. So was steht man nur in seinen Zwanzigern durch..."