Wes Anderson zeigt in Cannes seinen neuen Film "Asteroid City" - und ausgerechnet die russischen Filmeinkäufer geben dieses Jahr beim Festival besonders viel Geld aus.

Von Tobias Kniebe

Das Kino und der Rest der Welt, die Zumutungen der sogenannten Wirklichkeit, das war beim Festival von Cannes schon immer eine angespannte Beziehung. Wer nur auf die Filme und die Nachrichten aus der Kinobranche schaut, konnte in der ersten Woche fast vergessen, dass in der Ukraine Krieg herrscht. Gestört wurde das Bild nur von einer Aktivistin, die in den Farben der Ukraine gekleidet war und sich auf dem roten Teppich mit Kunstblut übergoss - und vom finnischen Veteranen und Filmkunstkino-Liebling Aki Kaurismäki.