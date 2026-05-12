Kurz vor Beginn des größten Filmfestivals der Welt sind noch alle entspannt und ausgeschlafen. Die Studentinnen, die am Boulevard de la Croisette die täglichen Festivalausgaben von Hollywood Reporter, Variety und Screen International unters Volk bringen, rauchen und scherzen genauso wie die Mitarbeiter vor dem Palais des Festivals, wo man jedes Mal eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen durchlaufen muss.