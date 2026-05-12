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FilmWer sie küsst, kriegt einen Stromschlag

Lesezeit: 3 Min.

Von der Jahrmarktsattraktion zur gefragten Hellseherin: Anaïs Demoustier in „La Vénus électrique“.
Von der Jahrmarktsattraktion zur gefragten Hellseherin: Anaïs Demoustier in „La Vénus électrique“. Festival de Cannes

Das Festival von Cannes eröffnet mit der Tragikomödie „La Vénus électrique“, einer zauberhaften Liebesgeschichte aus dem Paris der Zwanzigerjahre.

Von David Steinitz

Kurz vor Beginn des größten Filmfestivals der Welt sind noch alle entspannt und ausgeschlafen. Die Studentinnen, die am Boulevard de la Croisette die täglichen Festivalausgaben von Hollywood Reporter, Variety und Screen International unters Volk bringen, rauchen und scherzen genauso wie die Mitarbeiter vor dem Palais des Festivals, wo man jedes Mal eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen durchlaufen muss.

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