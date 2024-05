Von David Steinitz

"C'est la vie", sagt der Kioskverkäufer in der Rue Meynadier grinsend, als er gegen Zahlung einer wirklich obszönen Summe einen blauen Plastikregenschirm über den Tresen reicht. Immerhin spannt er ihn zu diesem tagesaktuellen Schlechtwetterpreis gleich höchstpersönlich auf, denn: Es regnet am Eröffnungstag der 77. Filmfestspiele von Cannes. Die sonst so sonnige Croisette verwandelt sich tagsüber in ein ordinär rutschiges Straßenpflaster.