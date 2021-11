Gefährlich, verrucht und verboten: Opiumhöhlen wurden in den USA 1870 verboten, gleichzeitig durften weiße Amerikaner soviel Laudanum konsumieren, wie sie wollten.

Von Ronen Steinke

Der Preis für den geistreichsten Beitrag zur aktuellen Debatte um Cannabis geht an die Mittelstandsvereinigung der CDU. Die Damen und Herren vom Wirtschaftsflügel twitterten neulich vergnügt: Man möge sie gern an ihrem Stand auf einer Tagung der Jungen Union besuchen. "Bei uns gibt's das Cannabis der Bürgerlichen: Bier". Das war ironisch, weil sich die CDUler damit über die Legalisierungswünsche der Ampel-Parteien mokierten. Es war aber auch eine hübsche Art zuzugeben, dass man jahrzehntelang etwas kriminalisiert hat, was halt vor allem zu "den anderen" gehört. Zu den Nichtbürgerlichen.