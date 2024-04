Gastbeitrag von Can Dündar

Die Türkei ist das Land der Überraschungen. Am 14. Mai vergangenen Jahres trafen sich im Garten des Gorki-Theaters Berlin etwa hundert hier lebende Exilanten aus der Türkei, um die Präsidentschaftswahl zu beobachten. Wir alle waren voller Hoffnung. Nahezu alle Meinungsumfragen deuteten auf ein Ende von Erdoğans 22 Regierungsjahren hin. Das Wahlergebnis am Abend war dann eine Enttäuschung: Erdoğan hatte im ersten Wahlgang 49,5 Prozent geholt und sich fünf weitere Jahre im Amt gesichert. Der Wandel in der Türkei ist in ferne Zukunft gerückt, dachten die meisten von uns auf dem Heimweg.