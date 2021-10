Mustafa Altıoklar verließ sein Land mit einem einzigen Koffer und Erde vom Grab seines Vaters an den Schuhen. Heute will er einen Beitrag zur Annäherung Deutschlands und der Türkei leisten.

Gastbeitrag von Can Dündar

Am 30. Oktober 2021 jährt sich das deutsch-türkische Anwerbeabkommen zum 60. Mal, in dessen Folge Hunderttausende sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland zogen. Heute kommen Menschen aus anderen Gründen aus der Türkei - aus politischen. Der selbst seit 2016 im Exil lebende Journalist Can Dündar stellt in der Serie "Die Neuen/Songelenler" (türkisch für "Die zuletzt Gekommenen") sechs von ihnen vor.