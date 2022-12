Der Schweizer Regisseur Stefan Bachmann, derzeit Intendant am Schauspiel Köln, wird 2024 Direktor am Wiener Burgtheater. Diese wichtigste Personalie des Theaterjahres sickerte am Dienstagabend in österreichischen Medien durch und wird an diesem Mittwoch in Wien offiziell bekannt gegeben.

Der 56-jährige Bachmann folgt in Wien auf Martin Kušej, der das Burgtheater seit 2019 leitet und seine erneute Bewerbung am Dienstagnachmittag überraschend zurückgezogen hat. Zu diesem Zeitpunkt war wohl schon klar, dass seine Bewerbung chancenlos sein und Bachmann sein Nachfolger werden würde.

Stefan Bachmann, geboren 1966 in Zürich, ist ein ausgezeichneter Regisseur, der auch am Wiener Burgtheater schon viel inszeniert hat und das Haus von daher kennt. Er gilt als Teamplayer und verfügt auch über die nötige Leitungserfahrung, die ein Burgtheater-Chef mitbringen muss. Von 1998 bis 2003 war er Schauspieldirektor in Basel. Seit 2003 leitet er, unter erschwerten Bedingungen, das Schauspiel Köln, das seit seinem Amtsantritt eine Großbaustelle ist. Die Ausweichstätte in Köln-Mülheim baute er zu einem erfolgreichen Theaterort aus. In Köln wurde sein Vertrag bereits zweimal verlängert und geht eigentlich noch bis 2026.