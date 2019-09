"Die Bakchen" am Burgtheater Wien

Wie bei seinen "Räubern" setzt Ulrich Rasche auch in "Die Bakchen" von Euripides auf bewegliche Förderbänder und einen Chor.

Martin Kušej eröffnet seine Intendanz am Burgtheater mit der Ulrich-Rasche-Inszenierung von "Die Bakchen" und zeigt, dass er ein Teamplayer ist.

Der Regisseur Ulrich Rasche ist innerhalb von wenigen Jahren zu einer Marke geworden. Bei Rasche weiß man, was man kriegt: Die Schauspielerinnen und Schauspieler stehen oder schreiten auf imposanten Bühnenmaschinerien herum und skandieren dabei chorisch Texte. Im Münchner Residenztheater etwa hat er auf diese Weise Schillers "Räuber" (2016) und zuletzt Hofmannsthals "Elektra" in Szene gesetzt. Und jetzt hat der frühere Resi-Intendant Martin Kušej mit einer Rasche-Inszenierung - "Die Bakchen" von Euripides - seine Direktion am Wiener Burgtheater eröffnet.